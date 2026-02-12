国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「栄光学園高校」です。

栄光学園高校 私立／男子校／中高一貫／神奈川県鎌倉市玉縄

イエズス会が設立した鎌倉市にある老舗私立高校

横浜市周辺の公立校というと、昨今では横浜翠嵐が急上昇しているが、ほかにも栄光学園、浅野学園（鶴見区）、聖光学院（中区）、桐蔭学園（青葉区）という４つの私立・有力中高一貫制校がある。

その盛衰を東京大学合格者数で追うと、昭和50年（１９７５）は栄光45名、聖光９名、浅野１名、桐蔭１名。

昭和60年（１９８５）は栄光62名、桐蔭40名、聖光18名、浅野７名。平成７年（１９９５）は桐蔭１０７名、栄光70名、聖光38名、浅野22名。

平成19年（２００７）は聖光48名、栄光44名、浅野42名、桐蔭28名。平成30年（２０１８）は栄光77名、聖光72名、浅野42名、桐蔭９名。

２０２５年度は聖光95名、栄光55名、浅野51名、桐蔭６名となっている。桐蔭の凋落は、校長と教員組合の対立が原因と見られる。

昭和22年に設立された

栄光学園はイエズス会によって設立された。イエズス会は、イグナチオ・ロヨラやフランシスコ・ザビエルらによって１５４０年に創立された修道会で、前教皇フランシスコも属している。

日本では、すでに16世紀に安土（滋賀県近江八幡市）などに学院を創設していたが、近代では、大正２年（１９１３）、東京に上智大学、昭和13年（１９３８）、神戸に六甲学院を設立した。そして昭和22年（１９４７）、神奈川県横須賀市に栄光学園を設立した。

大船駅から１.４キロに位置する鎌倉市玉縄の現在地に移転したのは昭和39年（１９６４）である。１学年は１８０名で、完全な中高一貫制。その教育理念は、「栄光学園の教育は、キリスト教的価値観、また、イエズス会の創立者イグナチオの精神を基盤とし、生徒一人ひとりが神から与えられた能力を十全にのばし助けることを基本理念とする」（栄光学園ホームページ）とある。

学年別に年2回開かれる父母会に加えて、地区別懇談会（通学区域を20地区に分け、各地区で実施）を開いて、保護者と教員とが連携をはかっていくことができるようにしている。

2時間目と3時間目の間には、現在は任意だが上半身裸で体操をする「中間体操」に取り組んでいる。また、江ノ島から小田原まで30キロを歩く「歩く大会」という行事もある。

また、全国高等学校クイズ選手権での優勝経験もある。

養老孟司（解剖学者、『バカの壁』著者）、宮家邦彦（元外交官）、青木盛久（ペルー大使）、隈研吾（建築家）、近衛忠てる（ただてる。「てる」は、火に軍）（国際赤十字社長）、反町理（元フジテレビ）らの卒業生がいる。

