「ロン毛のやまぴーもかっこよすぎ」山下智久、イケメンショットに反響！ 「素敵過ぎて絶句」「貴公子みたい」
俳優の山下智久さんは2月11日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「素敵過ぎて絶句」「どこの角度でもかっこいいなんてありえない」「ロン毛のやまぴーもかっこよすぎ」「デートって事でいいですか？」「貴公子みたい」「世界一美しくかっこいい男」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「どこの角度でもかっこいいなんてありえない」山下さんは13枚の写真を投稿。フランスのラグジュアリーブランド「DIOR（ディオール）」が、東京・代官山にオープンした「#DiorBambooPavilion（ディオール バンブー パビリオン）へPR訪問した際のオフショットです。シャツ、ネクタイ、コートなどのトラッドなアイテムの中にユニークな形をしたベストを取り入れることで、遊び心も演出しています。ミディアムロングの髪が色っぽさを際立たせており、とても格好いいです。
「何この彼氏すぎる写真たち」1月28日には、プライベートと思われる16枚の写真を投稿した山下さん。コーヒーを片手に散歩したり車を運転したりする貴重な姿を見ることができます。ファンからは「何この彼氏すぎる写真たち」「7枚目のやまぴーオーラ凄い」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
