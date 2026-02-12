ディズニー“猫が主役”のHappyくじ登場！ 「マリー BIGぬいぐるみ」など展開
ディズニー作品に登場する猫のキャラクターが大集合した、Happyくじ「Disney にゃん・にゃん・にゃん」が、2月20日（金）から、全国の「セブンイレブン」店舗などで順次発売される。
【写真】チャームやトートバッグもかわいい！ 「Happyくじ」景品一覧
■特別な装いを描き起こし
今回、2月22日（日）の猫の日とディズニー マリーの日に合わせて登場するのは、ディズニー作品の物語に登場する猫のキャラクターを、ハットやケープ、リボンなどを身につけた、この日だけの特別な装いで描き起こした、全8等級+LAST賞から成るハズレなしのくじ。
イチオシのA賞は、全高30cmの「マリー BIGぬいぐるみ」を用意。ケープやリボンでおめかししたオリジナルデザインのマリーは、飾っても、抱きしめても楽しめる。
また、ボリューム感のあるサイズにふわふわの質感が特徴のB賞「ぬいぐるみチャーム」や、サテンリボンがアクセントになった上品でかわいいC賞の「トートバッグ」といった、愛らしい猫のキャラクターたちが日常にそっと寄り添ってくれるラインナップが勢ぞろい。
そのほか、D賞「巾着ポーチ」、E賞「メラミントレー」、F賞「ラバーコースター」など、猫たちが“主役として過ごす一日”を楽しむ様子をテーマにしたグッズが並ぶ。
さらに、LAST賞の「ぬいぐるみ付きブランケット」は、ルシファーのぬいぐるみとブランケットがセットになったアイテムとなっており、生活を一段とかわいくするグッズが盛りだくさんだ。
