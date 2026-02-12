¡Ö»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×Íðµ¤Î®¤Çà»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯á¢Í3»þ´ÖÈ¢µÍ¤á¡Ö¤´Ìµ»ö¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¸µDeNA¥Á¥¢¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
4»þ´ÖÃÙ±ä¤Ç½ÐÈ¯¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
¡¡²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¸ø¼°¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡Ödiana¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦²ÏÅÄÍüÈÁ(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆáÇÆ¢ª±©ÅÄ¡¢4»þ´ÖÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è½ÐÈ¯¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Î¥Î¦¤¹¤ëÄ¾Á°¤ËµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤È¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤òX¤ËÊó¹ð¡£
¡¡¡Öµ¤Î®¤ÎÍð¤ì¤ÇÎ¥Î¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡¢»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿ ½é¤á¤Æ»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤Î¸«¤¿¤è¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Åö»þ¤Îµ¡Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅº¤¨¤Æ¸ø³«¡£ºÂÀÊ¤Î¾åÉô¤ÎÅ·°æ¤«¤é»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î¸åµ¡Æâ¤Ç3»þ´ÖÂÔµ¡¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤â·Ò¤¬¤é¤º¿É¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¡Æâ¤Ç3»þ´ÖÈ¢µÍ¤á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¡À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµ»ö¤Ëµ¢Âð¤Ç¤¤¿¤è¤í¤³¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿²ÏÅÄ¤Ë¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í Ìµ»ö¤ËÃå¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿ ¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤´Ìµ»ö¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¹»þ´Ö¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Ê¤ªÆüËÜ¹Ò¶õ(JAL)¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËü°ì¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤êµÒ¼¼Æâ¤Ë½½Ê¬¤Ê»ÀÁÇ¤¬¶¡µë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ò¶¯¤¯°ú¤¤¤ÆÉ¡¤È¸ý¤Ë¤¢¤Æ¡¢¥´¥à¤Ò¤â¤òÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£