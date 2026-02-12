¥³¥é¥ÜÅ¹ÊÞ¤¬Å·¿À¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ªEXILE TETSUYA¤¬¸ì¤ëÊ¡²¬¤È¤Î°Õ³°¤Ê±ï¤È¤Ï¡©
¡¡EXILE TETSUYA¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖAMAZING COFFEE¡×¤Î¥³¥é¥ÜÅ¹ÊÞ¡ÖDANNY CHURROS produced by AMAZING COFFEE¡×¤¬¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À¤Î¡Ö¥½¥é¥ê¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×ÃÏ²¼1³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£³«Å¹ÅöÆü¤Î2·î7Æü¡¢TETSUYA¤¬Å¹ÊÞ¤òË¬¤ì¡¢Ê¡²¬¤È¤Î°Õ³°¤Ê±ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
AMAZING COFFEE¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¡²¬¤Ï¡Ö¸¶ÅÀÃæ¤Î¸¶ÅÀ¡×
¡¡Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÊÆÊ´¥Á¥å¥í¥¹ÀìÌçÅ¹¡ÖDANNY CHURROS¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É¡ÖAMAZING COFFEE¡×¤Î¿Íµ¤ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¼«¼ÒßäÀù¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¡¢ºòÇ¯¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖAMAZING COFFEE¡×¡£°Õ³°¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÊ¡²¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡
¡¡¡Ö2015Ç¯¤Ë¡ØAMAZING WORLD¡Ù¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¡Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÆ¦Çä¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢AMAZING COFFEE¤Î¸¶ÅÀÃæ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î°ìÈÖºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ä¥¢¡¼´ü´ÖÃæ¤«¤é¡Ö²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²¹¤á¤é¤ì¡¢Ê¡²¬¸ø±é¤ÎÆü¤Ë¡Èº¹¤·Æþ¤ì¥«¡¼¡É¤È¤·¤Æ¼Ö¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖAMAZING COFFEE¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤â¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÉâ¤«¤ó¤À¤â¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ê¡²¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥³¡¼¥Ò¡¼·ãÀï¶è¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡²¬¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö·ãÀï¶è¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼²°¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤«Ä¾±ÄÅ¹¤È¤·¤Æ¡ØAMAZING COFFEE¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÊý¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÉÕ¿ï¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤â¹¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³¡¼¥Ò¡¼½é¿´¼Ô¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Å¹¤Å¤¯¤ê¤ò
¡¡¡ÖAMAZING COFFEE¡×¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëTETSUYA¤¬·È¤ï¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤è¤ê¤â¡È²¿¤¬´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡È¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´î¤Ö¤«¤É¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦´ð½à¤À¤±¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤äºÇÀèÃ¼¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¹¤®¤Ê¤¤É½¸½¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢¾ù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÃæ¤Ç¡¢Ì£¤Å¤¯¤ê¤ËÂÅ¶¨¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö·ë¹½¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ì£¤ò¤Ä¤¯¤ë¾å¤Ç¤Ï¥¬¥Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÌ£¤¬¹¥¤¡¢¤Ç¤âÇä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡À¤´Ö¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥¨¥Ã¥¸¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤ÆÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥³¡¼¥Ò¡¼½é¿´¼Ô¤ä¡¢½é¤á¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤À¿Í¤Ç¤â¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ê¤ªÅ¹¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£
¡¡Ê¡²¬Å¹¤Î¿ä¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´¥é¥Æ¡×¡£
¡¡º£¸å¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹¤¬¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¡²¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖAMAZING COFFEE¡×¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£