¡Ö¤¨¥Ã¥Ã!!¥¸¥Ö¥ê¿À¤¬¡Ä!!!¡×¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤ÎÅÅ·âº§¤ò½ËÊ¡à¿Íµ¤¥¥ã¥éÀªÂ·¤¤á¥¸¥Ö¥êºîÉÊ´ÆÆÄ¤ÎÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¡Ä¥¸¥Ö¥ê°¦¤¬¥Þ¥¸´¶Æ°¡ª¡×
ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿½ËÊ¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ
¡¡ÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½¡Ä¡£ÇÐÍ¥¡¦¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡¢ÍÌ¾´ÆÆÄ¤ÎÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡ª¡×¤ÈX¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ËºßÀÒ¤·¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÆÎÓ¹¨¾»¡£
¡¡10Ç¯¸ø³«¤Î½é´ÆÆÄºîÉÊ¡Ö¼Ú¤ê¤°¤é¤·¤Î¥¢¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¡×¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¿ÀÌÚ¤Î·ëº§¤òÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡½é´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¿ÀÌÚ¤¬±é¤¸¤¿ÉÂ¼å¤Î¾¯Ç¯¡¦æÆ¤ä¡¢¤½¤Î¸ª¤Ë¤Ï¥¢¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£(»ÖÅÄÌ¤Íè)¡¢ÊÆÎÓ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤òÂà¼Ò¸å¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ý¥Î¥Ã¥¯¤Ç´ÆÆÄ¤·¡¢ºÆ¤Ó¿ÀÌÚ¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿17Ç¯¤Î¡Ö¥á¥¢¥ê¤ÈËâ½÷¤Î²Ö¡×¤Î¾¯Ç¯¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿à¿Íµ¤¥¥ã¥éÀªÂ·¤¤á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡01Ç¯¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤ÎË·Ìò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢04Ç¯¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¤Ç¥Þ¥ë¥¯¥ëÌò¤ò¹¥±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿ÀÌÚ¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡Ö¤¨¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã!!!!!¥¸¥Ö¥ê¿À¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬·ëº§¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã!!!!¡×¡Ö·ëº§!?¤¨¡¢¤¢¤Î¥¸¥Ö¥ê¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿ Ë·¤À¤Ã¤¿¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡¢¡¢?¡×¡Ö¥¢¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¤â¤¤¤ë¡ªÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¦¤ï¡Ä¡ª¥¸¥Ö¥ê°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Þ¥¸¤Ç´¶Æ°¤¹¤ë¡Ä!¡×¡Ö2ºÐ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤¬¡Ä¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª ¥Ï¥¯¤¬·ëº§¤Ã¤Æ¡Ä¥¸¥Ö¥êÀ¤ÂåÎÞÁ£Êø²õÃæ¡×¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥¢¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Á¿ËÉÕ¤±¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖæÆ¤È¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È!!¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Å¦¤ó¤Ç¤¤¿¤ª²Ö¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¿ÀÌÚ¤Ï10Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£