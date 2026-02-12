たのしい幼稚園に登場した『名探偵プリキュア！』（C）ABC-A・東映アニメーション

写真拡大

　アニメ『名探偵プリキュア！』が、たのしい幼稚園2026年３月号に初登場した。付録は『名探偵プリキュア！　おほしさまいっぱい！　カラフルロケットえんぴつつき　おえかきてちょう』などで、ネット上で話題になっている。

【画像】大人気のキュアアルカナ登場！たのしい幼稚園の付録＆誌面ページ

　おえかきてちょうに収納することができる『おほしさまいっぱい！　カラフルロケットえんぴつ』もついてくる、『名探偵プリキュア！　おほしさまいっぱい！　カラフルロケットえんぴつつき　おえかきてちょう』。

　とじこみ付録には、おえかきを楽しめるメモ帳やメッセージカードも。なぞるだけで『名探偵プリキュア！』が描けるなぞりえシートや、ポチタンのおせわ遊びが楽しめるおせわセットのほか、プリキュアの着せかえステージも付いている。

　また、2026年、雑誌『たのしい幼稚園』は創刊70周年を迎え、そこで歴代プリキュアのお祝いロゴが完成。『名探偵プリキュア！』のキュアアンサーとキュアミスティック、『キミとアイドルプリキュア♪』のキュアアイドル、『わんだふるぷりきゅあ！』のキュアワンダフルが70周年をお祝いしたビジュアルになっている。

　新情報が少ない作品で、ネット上ではファンより「TVでは見れない私服とかの着せ替えカードも眼福♪売り切れは困るけどプリキュア人気がうかがえて嬉しいな」「プリキュア大好き娘に、たのしい幼稚園をジャケ買い」「たのしい幼稚園の付録を組み立てる全国のお父さんお母さんに敬礼　おえかき手帳、凄いボリュームです」などと購入報告の声が続々と出ている。

【付録内容】
・名探偵プリキュア！　おほしさまいっぱい！　カラフルロケットえんぴつつき　おえかきてちょう
・名探偵プリキュア！　ポチタンおせわあそび
・名探偵プリキュア！　なぞりえシート
・名探偵プリキュア！　きせかえステージ
・名探偵プリキュア！　メッセージカード
・名探偵プリキュア！　メモちょう
・おかたづけポケット