釈由美子、温泉愛が高じて温泉付き物件を購入も…3日に1回“秘湯”通い「往復3時間かけて」
俳優でタレントの釈由美子が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演した。この日のテーマは「温泉を愛する女が大集合！この冬行くべき温泉発表SP」で、温泉愛あふれるトークを披露した。
【写真】バスタオルを巻いて…美肌あらわに露天温泉を楽しむ釈由美子
温泉好きが高じて、15年前に温泉ソムリエの資格を取得したという釈。箱根に、観光客もほとんど訪れない“秘湯”があるといい、「3日に1回、往復3時間かけて通っていた」と明かした。
その熱の入れようにスタジオから驚きの声が上がる中、さらに「通うのが大変すぎて温泉付きの物件を購入した」と告白。しかし、実際には自宅の温泉にはほとんど入らず、結局その秘湯へ足を運んでいるという。
あまりの徹底ぶりに、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也は「風呂好きってどうなってんの？」と鋭くツッコミ。スタジオは笑いに包まれた。
