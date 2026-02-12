静岡競輪開設73周年記念G3「たちあおい賞争奪戦」（優勝賞金567万円）は、きょう12日開幕する。初日は12R特選をメインに一次予選が行われる。特選は25年のMVP郡司浩平を中心に吉田拓矢、地元エースの深谷知広で熱戦が繰り広げられる。

GP覇者の郡司が中心。ライン2車でも後位確保から捲る。杉浦のカカリ次第で吉田のアタマも。地元の深谷も差はない。

＜1＞郡司浩平 良くも悪くも普通。悪くはないが力不足。いつも通り練習はした。自力。結束できればいいけど、そうではない時もあるので割り切って走る。

＜2＞浅井康太 1人で。

＜3＞簗田一輝 気管支炎になって欠場していた。練習はいつも通り。体自体は悪くなかった。深谷さんへ。

＜4＞杉浦侑吾 2、3週間くらい前に追加を受けた。予定通りに街道メインで練習。最近はイマイチ。セッティングなのか何なのか。原因が分からないのが…。積極性も足りない。自力。

＜5＞塚本大樹 前回の調子が良かったし、練習はぼちぼち。次は地元のG1だし、いいレースをしてつなげられれば。栃茨勢へ。

＜6＞渡辺雅也 いつも通り練習した。調子は変わらずいいと思う。まさか特選に乗れるとは。ラッキー。地元3番手。3番手は初だと思う。やれることをやる。

＜7＞吉田拓矢 前回、自転車をいじり最終日に良くなった。計画的に練習して調子はいいと思う。次のG1へも、ここでいいレースができれば。初の杉浦さん。

＜8＞佐藤慎太郎 練習はしっかりできているし、タイムはケガ前に戻っている。あとはレースでどうか。静岡は走りやすい。郡司君へ。

＜9＞深谷知広 順調に練習をやれた。自分が地元の先頭でやる。郡司君には申し訳ないけど、いろいろ考えてこうなった。