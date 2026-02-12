ミラノ・コルティナ五輪のノルディック複合は、１１日に行われた個人ノーマルヒル（ＮＨ、ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）で、渡部暁斗（北野建設）が日本勢最上位の１１位となった。

前半飛躍３位だった山本涼太（長野日野自動車）は１５位、谷地宙（そら）（ＪＡＬ）は２３位だった。イエンスルラース・オフテブロ（ノルウェー）が優勝した。

◇

現役最後の五輪となる渡部暁が、６大会目の初戦を１１位で終えた。今季ワールドカップ（Ｗ杯）で不調だった前半飛躍でＫ点越えの１００メートルをマーク。首位と４１秒差の１１位で出た後半の距離は中盤まで第２集団に食らいつき、「今できるベストは尽くせた」。

距離では傾斜が急な坂でスキー板が埋まるほど軟らかい雪が重なり、「追いつけそうに見えて全然ペースが上がらない。きつかった」。一方、飛躍の復調やコース対策に手応えを得たようで、「もう少し前半をいい位置で折り返せれば、面白いレースができる」と次戦のラージヒルを見据えた。

◇

阿部雅司の目

前半飛躍は、日本勢３人とも実力を出し切った。特に（渡部）暁斗は、練習を含め、現地に入ってから一番、いいジャンプをした。残念だったのは後半距離で、あれだけ雪がざくざくになると、ベテランの暁斗にはきつかったのではないか。１７日のラージヒルは、飛躍で貯金を作り、もう少し冷えて雪質が硬くなれば、スキーが滑ってメダルの可能性が出てくると思う。

距離では、滑走面に塗るワックスの影響も大きい。日本の場合は、色々なパターンの溝を入れた板を大量に持ち込み、気象やコースなどの状況を見てワックスとの最適な組み合わせを決める。自分が代表コーチを務めた２０１４年ソチ五輪では、当時の橋本聖子団長に「絶対に必要です」とお願いして、現地でも溝を入れられる高額な機械を借りてメダルにつなげた。他の強豪国は今回もこの機械を運び入れているだろうが、日本のワックスマンも長年、選手を支えてきた熟練の技がある。期待したい。

競技が実施されているバルディフィエメは、かつて世界選手権で日本がメダルを取り、暁斗も初めてワールドカップ（Ｗ杯）で優勝した場所。標高（９００メートル台）が高いため、距離は心肺的にきついだろうが、ペース配分では暁斗の経験値が生きるはずだ。（リレハンメル五輪団体金メダリスト）