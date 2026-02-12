米国で販売されている離乳食やベビーフードなどについて、添加物を含む食品が70％以上を占めることが分かった/Wiktory/iStockphoto/Getty Images

（CNN）米国で生後6カ月〜36カ月の乳幼児向けに販売されているベビーフードや飲料、スナック菓子はほとんどが超加工食品で、潜在的な健康被害との関係が指摘されている添加物が入っている可能性が大きいという研究結果が発表された。

研究チームは離乳食やベビーフードなど651点を調査した。その結果、最新の研究で「腸内フローラ（腸内細菌の群れ）の炎症や乱れ」との関係が指摘されている添加物を含む食品が70％以上を占めることが分かった。

ノースカロライナ大学の研究者で論文筆頭著者のエリザベス・ダンフォード氏は、「こうしたベビーフードの71％は筆頭成分が果実や野菜ではなく、添加物だったことに衝撃を受けた」と語る。

「乳児の腸はまだ発達が不十分で、大人の胃のようには添加物を処理できないことが分かっている」「こんな添加物はいらない。単純にうわべだけ、見た目を良くするためだけのものだ」（ダンフォード氏）

この研究は11日、査読論文を掲載している学術誌ニュートリエンツに発表された。調査対象としたベビーフードの商品名は公表していない。

今回の調査で超加工食品に分類されたベビーフードも同数に上った。例えば動物や魚の形をしたクラッカー、スナック菓子、甘いヨーグルトなどが挙げられている。こうした超加工食品はメーカーがクセになる味を追求し、一つだけではやめられなくしていると専門家は指摘する。

米疾病対策センター（CDC）の最近の報告書によると、米国の子どもが食べる食品の約62％は超加工食品が占める。食べ物の好き嫌いは1歳で始まることから、超加工食品を食べて育った子どもは栄養豊富な天然の食品よりも甘い味や人工的な味を好むようになると危惧する声もある。

超加工食品から摂取するカロリーが1日につき10％増えるだけで、心血管系疾患に関係した死亡リスクが50％上昇する可能性があることは、研究で示されている。さらに肥満リスクは55％、2型糖尿病発症のリスクは40％、それぞれ上昇する。

今回の調査についてベビーフードなどのメーカーでつくる消費者ブランド協会は、「超加工食品の科学的な定義について現時点で合意は存在しない」と強調。「食品メーカーはFDA（米食品医薬品局）によって確立されたエビデンスに基づく安全基準と栄養方針を順守し、安全かつ手頃で便利な製品を提供している」とした。

今回の調査対象となったベビーフードからは、105種類の添加物が見つかった。その半分以上は超加工食品に一般的な添加物で、残りは保存料としてのレモン果汁や着色料としてのビート果汁といった天然に近い添加物だった。

腸の炎症との関連が指摘されているカラギナンなどの合成調味料がベビーフードの36％に含まれていた。カラギナン、キサンタンガム、グアーガムなどの増粘剤はベビーフードの29％に、合成着色料と乳化剤は19％に含まれていた。

2025年4月の研究によると、ポリソルベート80、カラギナン、キサンタンガム、グアーガムなどの増粘剤や乳化剤は、2型糖尿病のリスク増大と関係していることが分かった。キサンタンガムとグアーガムは植物由来で一般的に安全とされ、一部にはメリットを指摘する研究もある一方で、腸内フローラの乱れや炎症との関係を指摘する研究もある。