◆イングランド・プレミアリーグ ▽第２６節 サンダーランド０―１リバプール（１１日、スタジアム・オブ・ライト）

リバプールの日本代表ＭＦ遠藤航（３３）は敵地サンダーランド戦で今季リーグ戦初先発したが、後半２４分に負傷交代した。遠藤は右サイドバックで先発し、滑り込みながら相手のクロスをクリアした際に左足首を強くひねった。立ち上がってプレーを続けたが、相手の一連の攻撃をしのぐと苦しそうな表情を浮かべてあおむけに倒れ込んだ。ピッチ上で緊急処置を受け、手で顔を覆い、担架で運ばれた。試合後、スロット監督は「深刻だ。検査しないと分からないが、良くはない。長期離脱になると思う」と説明した。

＊ ＊ ＊

今年はＷ杯イヤーだが、日本代表には負傷者が相次いでいる。大黒柱のＭＦ南野拓実が左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂し、Ｗ杯出場が絶望的。ＭＦ久保建英、ＤＦ瀬古歩夢らも現在は離脱している。

【森保ジャパン、けがから復帰した選手】

▽ＤＦ冨安健洋（アヤックス） 右膝負傷による長期離脱から復帰。２月１日のエクセルシオール戦で後半３５分から出場し、前所属アーセナル時代の２４年１０月以来、公式戦のピッチに立った。

▽ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス） 昨年１２月に右太もも裏を負傷したが、２月８日ブライトン戦の後半３２分から出場し、９試合ぶりに戦列に復帰した。

【同、負傷離脱中の選手】

▽ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、パルマ） 昨年１１月に左手中指、舟状骨複雑骨折を負う。今月に入り、チームトレーニングに復帰したことがクラブから公表された。

▽ＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム） 昨年８月のブンデスリーガ開幕戦で左膝前十字靱帯断裂で長期離脱。

▽ＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル） １月末の試合中に、肋骨骨折。地元メディアによると、数週間の離脱の見込み。

▽ＭＦ南野拓実（モナコ） 昨年１２月、左膝前十字靱帯断裂の重傷を負い、Ｗ杯出場が絶望的な状況。

▽ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード） １月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷。マタラッツォ監督は「予想以上に長くかかる」と険しい表情。

◆代表の今後の活動日程 ３月２８日にスコットランド（グラスゴー）と、同３１日にイングランド（ロンドン）と、ともにアウェーで国際親善試合を行う。５月３１日にＭＵＦＧ国立でＷ杯壮行試合（対戦相手未定）を実施し、６月の北中米Ｗ杯本大会に臨む。