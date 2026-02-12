フリースタイルスキー女子モーグルで１９９８年長野五輪金メダルの里谷多英さん（４９）が、久しぶりの近影を見せた。

１２日放送のフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に解説者として登場した。１１日のミラノ・ルティナ五輪では、２００２年ソルトレークシティー大会銅の里谷さん以来を目指した冨高日向子（多摩大ク）が４位に。

里谷さんは「もういったなと思いました。これはもうメダルは確定してるなと思って、風が冨高選手にふいてる感じだった」としたが、ターン点でわずか０・２点足りなった。ＭＣの設楽統が「素人から見たらまったくわかんない。ちょっと足がぶれたとか」と話すと、里谷さんも「私から見てももう、あれ銅メダルでもいいんじゃないかなって思いました」と超僅差の勝負だったと語った。

その後も「ターンが（採点の）全体の６０％を占めるので、ターンが１番比率が高い。そのうち２０％がエア、スピードが２０％になってます。０・２ポイント差だったので、余計に悔しいですよね。富高選手、あと０・何秒速ければとか、それくらいの差だった」などと解説し、次のデュアルモーグルでの巻き返しに期待を込めた里谷さん。

黒髪のロングヘア、ベージュのジャケット。すっかり落ち着いたイメージの姿にネットは「里谷多英きたあああああ」「里谷多英 久々見たわ」「里谷多英さんがモーグルでメダルを獲ったのが２４年前らしい…驚きを隠せないぜ」「里谷さんの解説。分かりやすい」「あれから２４年も経つのか」と懐かしんでいた。

１９９９年にフジテレビに入社した里谷さんは現在、イベント事業局イベント販売企画部で副部長を務めている。１３年の引退後から社業に専念している。