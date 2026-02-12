テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド２シグマ下限意識
159.95 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.88 エンベロープ1%上限（10日間）
156.30 一目均衡表・雲（上限）
155.79 21日移動平均
155.78 一目均衡表・基準線
155.33 10日移動平均
155.12 一目均衡表・転換線
154.72 一目均衡表・雲（下限）
154.66 100日移動平均
153.78 エンベロープ1%下限（10日間）
152.39 現値
151.63 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.55 200日移動平均
ドル円は先月28日に付けた152.10，ボリンジャーバンド2シグマの控える151.63がポイント
