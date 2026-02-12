159.95　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.88　エンベロープ1%上限（10日間）
156.30　一目均衡表・雲（上限）
155.79　21日移動平均
155.78　一目均衡表・基準線
155.33　10日移動平均
155.12　一目均衡表・転換線
154.72　一目均衡表・雲（下限）
154.66　100日移動平均
153.78　エンベロープ1%下限（10日間）
152.39　現値
151.63　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.55　200日移動平均

ドル円は先月28日に付けた152.10，ボリンジャーバンド2シグマの控える151.63がポイント