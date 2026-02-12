JBL Boombox 4

ハーマンインターナショナルは、JBLブランドより、ポータブルBluetoothスピーカー「JBL Boombox 4」を2月19日に発売する。カラーはブラック。

価格はオープンで、直販価格は77,000円。

「Boombox」シリーズの最新モデルで、「JBLポータブルスピーカー史上最高のパワフルサウンド」を実現したという。JBL独自の「AI Sound Boost」を搭載し、よりパワフルなアンプと組み合わせて音質を自動最適化。深みのある低音とダイナミックなサウンドをうたう。

正面

重低音は、2段階のバスブースト機能によりさらに強化。ユニット構成は123mm径ウーファー2基、20mm径ツイーター2基に加え、パッシブラジエーター3基(円形×2＋長円形×1)を搭載する。周波数特性は37Hz～20kHzに対応。

Bluetoothはバージョン5.4に進化し、Bluetooth LE AudioとAuracastに対応。複数のスピーカーやデバイス間でのオーディオ共有を、より簡単かつ高品質に行なえるとしている。対応プロファイルはA2DP 1.4、AVRCP 1.6で、対応コーデックはSBC/AAC/LC3。

防塵防水性能は前モデルのIP67からIP68準拠へアップグレードし、ビーチやキャンプなどのアウトドアでも安心して使える。連続再生時間は最大28時間(Playtime Boost機能OFF時)で、Playtime BoostをONにすると最大34時間の再生が可能。

給電機能を備えたUSB Type-Cポートを搭載し、PCやスマートフォンと有線接続することでロスレスオーディオ再生にも対応。

側面

前作より力強いフォルムと持ち運びやすいハンドルを採用したほか、パッシブラジエーター部にはバスブーストの状態を視覚化するライティングも搭載し、利便性とデザイン性を両立したとする。

出力はACモード時にウーファー65W RMS×2、ツイーター40W RMS×2で、バッテリーモード時はウーファー60W RMS×2、ツイーター40W RMS×2。オーディオ入力はBluetoothとUSB Type-Cで、バッテリーは充電式リチウムイオンバッテリーパックを採用。

外形寸法は506×213×263mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は約5.9kg。付属品として2mの電源ケーブルが同梱される。