キャシー中島、夫＆孫ら家族と過ごす“思い出たっぷり”の自宅内部を紹介「オシャレ」「どれ1つとっても素敵」
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が11日、自身のSNSを更新。「私たちの家は2世帯で住んでいます」とつづり、思い出がたくさん詰まった自宅内部を公開した。
【写真】「理想の生活で羨ましい」キャシー中島の“思い出たっぷり”の自宅内部
キャシーは「私たちの家は2世帯で住んでいます。1階は事務所とショップがあります。2階はリカルドファミリーが住んでいます。3階が私と勝野パパが住んでいます」と明かし、自宅の写真を複数枚アップしている。
「キッチンやダイニングリビングは別々だけど、お風呂は一つだけ。かなえママもリカルドパパも孫達もお風呂に入りに来ます。そして出たあとは必ずリビングに来てアイスキャンディーを食べます この時間が楽しみなのよ マーゴ達は好きな時間に私たちのところに来ますがヒヅキはあまり来ません。だからおふろのあとのその時間に抱っこしたり話をしたり大切な時間です」（原文ママ）と、自宅で孫たちと過ごす楽しげな日常をつづった。
ほかにも「廊下の壁には好きな絵と自分で刺したクロスステッチが飾ってあります。絵は15年ほど前にマウイ島のラハイナで手に入れました。バニアンツリーの下で毎週末にやっていたアートフェアで、出会った絵です あの大火事でそのフェアも無くなってしまいました。思い出の絵です」と、長く続く廊下に飾られた作品の数々を紹介している。
この投稿に、コメント欄には「本当に憧れのご家族」「オシャレ」「どれ1つとっても素敵ですね」「理想の生活で羨ましいです」などの反響が集まっていた。
