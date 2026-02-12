庄司智春＆藤本美貴、家族でUSJ満喫 1男2女との家族5ショット公開「最高な家族」「幸せのお手本」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたことを明かし、妻の“ミキティ”こと藤本美貴（40）と3人の子どもたちとの家族5ショットを公開した。
【写真】「幸せのお手本」庄司智春＆藤本美貴、USJ満喫の家族5ショット
庄司は「USJ最高でした」と書き出し、満喫する家族の姿をとらえた写真とともに思い出を振り返り。「マリオに乗ると感動して毎回泣いてしまう ヨッシーに乗ると感動して毎回ハゲてしまう ミニオンは可愛いしライドもミッションも超楽しい 初めてドンキーコング乗ったけど最高でした ザフライングダイナソーってこんな怖かったっけ？ 息子のリクエストでモンハンのご飯、美味しかった ギャビーでテンション上がる次女」とユーモアたっぷりに家族と楽しんだ様子をつづり、「他にもアトラクションも乗ってターキーもチュロスも食べた USJはいつ行っても裏切らない」と“大満足”の休日を伝えた。
この投稿には、「楽しいのお裾分けと幸せのお手本をありがとうございます」「俺も将来こんな家族になりたい！」「最高な家族してますね」「幸せだ〜」「ミキティ可愛い」「おまめちゃんのポージングかわいすぎます」などのコメントが寄せられている。
庄司と藤本は、2009年7月に結婚。12年3月に長男（13）、15年8月に長女（10）、20年1月に次女（6）が誕生している。
