『お〜いお茶』大谷翔平ボトルの“WBCバージョン”が数量限定で登場 日本代表ユニフォーム姿の「投・打・走」全3デザイン
3月5日に開幕する『2026 ワールドベースボールクラシックTM 東京プール presented by ディップ』にちなみ、米大リーグ（MLB）ドジャースの大谷翔平をパッケージに描いた、伊藤園の『「お〜いお茶」大谷翔平ボトル（開催記念ver.）』が、数量限定で23日から発売される。大谷は同ブランドのグローバルアンバサダーを務めている。
【写真複数あり】「お〜いお茶」大谷翔平ボトル（開催記念ver.）全3デザイン
『「お〜いお茶」大谷翔平ボトル』は2024年7月に初登場し、25年6月には『「お〜いお茶」大谷翔平ボトル（2025年夏ver.）』を発売。今回販売する『「お〜いお茶」大谷翔平ボトル（開催記念ver.）』では、World Baseball Classic日本代表のユニフォームを着用した「投げる・打つ・走る」それぞれの大谷をデザインしたボトルが登場する。
パッケージには、「お〜いお茶 緑茶」に投球、「同 ほうじ茶」にバッティング、「同 玄米茶」に走る姿をそれぞれデザインし、リーフ製品も含めた全19製品で展開。また、売上の一部はグローバル社会貢献プロジェクト「Green Tea for Good」の活動に活用される。
また大谷本人より「『お〜いお茶』を持って手を振っていただければ気づくかもしれないので、そうなれば、丁寧にお応えしたいなと思っています！」とのコメントが届いている。
【写真複数あり】「お〜いお茶」大谷翔平ボトル（開催記念ver.）全3デザイン
『「お〜いお茶」大谷翔平ボトル』は2024年7月に初登場し、25年6月には『「お〜いお茶」大谷翔平ボトル（2025年夏ver.）』を発売。今回販売する『「お〜いお茶」大谷翔平ボトル（開催記念ver.）』では、World Baseball Classic日本代表のユニフォームを着用した「投げる・打つ・走る」それぞれの大谷をデザインしたボトルが登場する。
また大谷本人より「『お〜いお茶』を持って手を振っていただければ気づくかもしれないので、そうなれば、丁寧にお応えしたいなと思っています！」とのコメントが届いている。