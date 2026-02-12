今回は、旅行中ママ友が車内で夫と急接近し、嫌な予感がしたエピソードを紹介します。

まるでデートじゃん…

「旦那さんが単身赴任中のママ友がいるんですが、この前そのママ友親子と一泊旅行をしました。で、旅行当日にママ友は、ピンクでフリルたっぷりの可愛いワンピースにハイヒールの靴で登場し、『まるでデートじゃん……』と思ってしまいました。

またママ友は車酔いするそうで、『助手席に座ってもいい？』と言ってきたので了承したんです。ただママ友は助手席に乗ったとたん、夫に手作り弁当を差し出し、『アーンして？』と言って食べさせていました。夫とママ友はいつの間にかタメ口で話すほど距離が近くなり、夫は終始デレデレ。すごくモヤモヤしましたし、ママ友に対し『まさかこの人、うちの夫を狙ってる？』と嫌な予感がしました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年4月）

▽ このママ友が本当に車酔いがあるのか、疑わしいですね。にしても、ママ友に対しデレデレする旦那さんも旦那さんだなと思ってしまいますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。