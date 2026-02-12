シリアス最高潮の直後に爆笑ムーブ！ドラマ『再会』ベテラン怪演俳優の本領発揮な奇行に「ほんと面白い女」「無双すぎる」

竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

2月10日（火）に放送された第5話では、同級生の佐久間直人（渡辺大知）が自身の兄を殺害した犯人だと自白し、主人公・飛奈淳一（竹内涼真）が大きく動揺する展開に…。

そんななか、同ドラマでの“怪演”が話題となっている江口のりこが演じる変わり者の刑事・南良理香子が驚くべき行動を連発し、「大爆笑してしまった」「江口のりこが無双すぎる」とSNS上の視聴者の笑いを誘っていた。

（※以下、第5話のネタバレがあります）

【映像】突然現れるアイマスク南良

◆南良が眠りにつくも…

小学生のとき、ある事件で使われた拳銃をタイムカプセルに入れて埋めたことを隠し続けていた淳一・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・直人の同級生4人組。

そこから23年後、埋めたはずの拳銃によって直人の兄が何者かに命を奪われ、捜査が進むなか、第5話ではこの事件の犯人として直人が名乗り出た。

直人の自白後、淳一は警察署内のデスクで何度も溜息を吐き、夜も落ち着かない様子で深刻な面持ちを浮かべる。

すると突然背後から「眠れませんか？」と声をかけられ、淳一が振り向くと、そこにはアイマスクをしたままの南良の姿が…。これに淳一は思わず「びっくりした…」とこぼす。

そして南良は、アイマスクを外さずに「そりゃ眠れませんよね」と雑談を始めたうえ、淳一が立ち去ろうとするとアイマスクのまま「聞いてます？」と起き上がり、目を隠したまま会話が繰り広げられるという奇妙すぎるやり取りが展開された。

さらにその後、南良は眠りにつくと凄まじい“大いびき”をかきはじめ、そんな姿にSNS上では「ほんと面白い女」「いびきうるさすぎるwww笑」「なかなかアイマスク外さないのじわる」といったコメントが続出していた。