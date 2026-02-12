東急が７日続伸、２６年３月期営業利益予想と配当予想を上方修正

東急<9005.T>が７日続伸している。１０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆８５０億円から１兆８８０億円（前期比３．１％増）へ、営業利益を１０４０億円から１０６０億円（同２．４％増）へ増額修正し、期末配当予想を１４円から１６円へ引き上げ年間配当予想を３０円（前期２４円）としたことが好感されている。



第３四半期までの実績で、インバウンド需要が増加したホテル・リゾート事業や東急レクリエーションや東急パワーサプライなどが堅調に推移し、生活サービス事業が増収になったことが要因。なお、最終利益は８４０億円（同５．４％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高７８４６億１４００万円（前年同期比０．１％減）、営業利益８８２億２０００万円（同５．８％減）、純利益７４２億５０００万円（同８．４％増）だった。ホテル・リゾート事業が好調に推移した一方、不動産事業で前期に大型マンションの販売があった反動で売上高・営業利益は減少した。ただ、東急リアル・エステート投資法人の投資口の追加取得で第２四半期から持ち分法適用の対象となり、負ののれん相当額を計上したことで最終利益は増益となった。



出所：MINKABU PRESS