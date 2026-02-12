岡山の若手2選手がブラジルのクラブに短期留学
ファジアーノ岡山は12日、FW末宗寛士郎(18)とDF千田遼(18)がマリンガFC(ブラジル)へ約3か月間短期留学することを発表した。
この取り組みはクラブが進めている「若手選手の育成・強化」および「海外との接続強化」施策の一環として実施。目的として「異文化環境でのプレーを通じた個人の技術・精神面、ならびに語学力の研鑽」「海外クラブとのネットワーク構築」を挙げている。
両選手とも岡山U-18出身で、年代別日本代表の経験を持つ。末宗はクラブ公式サイトを通じ、「自分自身をもっと成長させるために、覚悟を持って挑戦してきます。ブラジルでたくさん学び、強くなってきますので、これからも応援よろしくお願いします」とコメントしている。
千田は「ブラジルのマリンガFCに練習参加することになりました。3ヶ月間という短い期間ですが、吸収できるものを全て吸収し、成長して帰って来ます!」と述べた。
