切ってオーブンに入れるだけ！おしゃれでおいしい【鶏肉のオーブン焼き】

SNSフォロワー数38万人超えの料理系インフルエンサーmisaさん。どうしたら時間や手間をかけずに「おいしそう」な料理を作ることができるかを追求し、調理工程数を極限まで減らした、簡単で見た目にもこだわったメニューを考案。

「これだけでいいの？」と感じるほど最小限の工程で、最大限のおいしさを出す、センスに溢れたmisaさんのレシピをのぞいてみませんか？

※本記事はmisa著の書籍『食べた人全員に「作り方教えて！」と聞かれるとっておきrecipe』から一部抜粋・編集しました。

■SNS民が大絶賛した　上品なテリーヌショコラ

SNS民が大絶賛


私のレシピは子どもも食べやすいものが多いですが、これはブラックチョコを使った大人向けのスイーツ。コーヒーに合う、濃厚で上品な味を堪能してください。

◆材料・18cmパウンド型

板チョコ（ブラック）……200g

グラニュー糖……30g

食塩不使用バター……80g

生クリーム……100g

常温溶き卵……3個

ココアパウダー……お好みで

◆作り方

1）型にオーブンシートを敷き、湯煎焼き用のお湯を沸かしておく。

型にオーブンシートを敷く


2）常温の板チョコを細かく砕いてボウルに入れ、グラニュー糖を加える。

グラニュー糖を加える


3）耐熱ボウルに食塩不使用バター、生クリームをそれぞれ入れてラップをふわっとかけ、500Wの電子レンジで1分加熱（沸騰寸前）。2)に流し入れチョコが溶けきるように泡立て器でよく混ぜる。

チョコが溶けきるように泡立て器でよく混ぜる


4）溶き卵を数回に分けて加え、その都度しっかり混ぜる。

溶き卵を数回に分けて加える


5）4)を型に流し、天板に型の1/3の高さまで湯を張って予熱なしの180℃のオーブンで15分湯煎焼きする。その後、アルミホイルを被せて20〜30分引き続き湯煎焼き。粗熱がとれたら冷蔵庫でひと晩寝かせる。型から取り出しお好みでココアパウダーをふるう。

湯煎焼き


＜注意点＞

・大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです。

・オーブンの温度や焼き時間は目安になりますので、お手持ちのオーブンで調節してみてください。

著者プロフィール

misa / ミサ

長野県在住の料理系インフルエンサー。工程数を極限まで減らした簡単おもてなしレシピが得意。保育士などの資格も持ち子どもが好むメニューも発信中。思わず作りたくなるレシピの簡単さと美味しさに大きな反響を集めている。

著＝misa／『食べた人全員に「作り方教えて！」と聞かれるとっておきrecipe』