イタリアのお菓子「チョコレートのサラミ」。手軽に作れて手土産にもしやすい！
しっとりリッチな味わい。本格「ティラミスケーキ」
オイル控えめ。再現しやすいプロの技で作る、新しいイタリアン
「オイルを減らしたら、おいしさも減る」。そんな思い込みを覆してくれるのが、イタリアで腕を磨いたシェフ夫さんと、管理栄養士の妻・ペペさんが考えた、オイル控えめのイタリアンレシピです。
ヘルシーなのに奥深い味わいで、家庭でも再現しやすいプロの技が詰まった、新しいイタリアンを試してみませんか。
■チョコレートのサラミ
サラミの形をしたイタリアの定番チョコレートドルチェ。
簡単に作れて、手土産にもぴったり。
【材料】直径4〜5cmのもの2本分
ミルクチョコレート… 200g
マシュマロ（小）… 80g（大きいものは5mm角に切る）
ナッツ（アーモンドやクルミなど）… 60g（粗くきざむ）
ドライフルーツ（レーズン、クランベリーなど）… 60g（粗くきざむ）
無糖コーンフレーク（または無糖シリアル）… 50g（手で砕く）
粉糖… 適量（仕上げ用）
【作り方】
1：チョコレートはきざんで、ボウルに入れる。湯煎にかけ、なめらかになるまでゆっくり溶かす。
2：湯煎から外し、マシュマロ、ナッツ、ドライフルーツ、コーンフレークを加え、全体をゴムベラでざっくり混ぜ合わせる。
3：クッキングシートを30〜40cmくらい広げ、中央に2の半量をのせて包み、棒状になるように手で形をととのえる。空気が入らないように、クッキングシートの上からカードで形をととのえ、両端をキャンディのようにねじって留める。残りも同じように作る。
4：冷蔵庫で3時間以上冷やし固める。
5：クッキングシートを外して全体に粉糖をまぶし、食べやすい大きさに切る。
◆著者：ペペとシェフ夫
ペペ：栄養士歴8年、管理栄養士歴6年。病院で働きながら食について学びを深め、のちにオーガニック食材を扱うレストランで勤務。
シェフ夫:イタリアンレストランで10年間勤務したのち、本場イタリアへ渡り修行。帰国後、自然派イタリアンレストラン「N al cubo(エンネアルクーボ)」を大阪にオープン。
インスタグラム（@pepe_italian_）のフォロワー数は11.7万人(2025年11月時点)。
著＝ペペとシェフ夫／『オイルひかえめでプロの味 新しいイタリアン』