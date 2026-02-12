北村匠海、横浜流星が東京・代官山にあらたにオープンしたDIOR（ディオール）のブティック、ディオール バンブー パビリオンを訪問。『GQ JAPAN』の公式SNSでは、ふたりの動画が公開された。

【動画】横浜流星＆北村匠海が選んだ“ベストバイ”は？／「ディオール バンブー パビリオン」オープニングイベントの様子【写真】①②横浜流星が公開した北村匠海との2S（3枚目）

■ディオールでショッピングを楽しむ横浜流星と北村匠海

カフェが併設されたディオール バンブー パビリオンが2月12日に東京・代官山にオープン。10日に、そのオープニングイベントが開催され、北村、横浜をはじめ、山下智久、アイナ・ジ・エンド、吉沢亮、新木優子、吉田羊、夏帆、波留などの豪華ゲストが出席した。

『GQ JAPAN』の公式SNSで公開されたのは、北村と横浜が、ディオール バンブー パビリオンで“ベストバイ”を紹介する動画。北村は白のインナーに鮮やかなオレンジ色と白のニットをレイヤードしたようなデザインのアウターにデニムをパンツ合わせたインパクトのある装い、横浜はデニムのセットアップという爽やかな装いで現れた。

動画には、「お気に入りポイントはシンプル。ちょうど現場に持っていける（大きさ）、尚且つかっこいい」（横浜）と実際に買ったというバッグや、ロゴ入りのレザーカラーがポイントになったブルゾンを手に「これかっこいいな」という横浜に、北村が「これのグリーン持ってる」と話す様子など、ショッピングを楽しむ様子が収められている。横浜は、そのブルゾンを“ベストバイ”に。北村はブルーが美しいブックトートをチョイスしている。

SNSでは、「流星君と北村君のやりとりが見れるなんて嬉しすぎる」「仲良さそうで尊い」「流星くんの匠海呼びにきゅん」「ほんわかした2人だな～」「めちゃかっこいい」「眼福」「自然にタメ語で話す2人の姿 可愛くてずっと見ていられる」など、様々な反響が寄せられている。

■横浜流星が北村匠海との2ショットを公開

なお、横浜流星は自身のInstagramにて、この日のオフショットを投稿。北村との2ショットや、“ベストバイ”に選んだブルゾンを羽織った姿など公開している。

■動画：横浜流星、北村匠海ら豪華ゲストが「ディオール バンブー パビリオン」オープニングイベントに登場