12日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、2月28日（土）、3月1日（日）のホームゲームで開催される「紀の川はっさくマッチデー」の詳細についてをクラブ公式サイトで発表した。

2025年12月に、紀の川市×JAわかやま紀の里地域本部とマッチデーパートナー契約を締結したことを発表していたサントリー。この契約に伴い2月28日（土）、3月1日（日）にAsueアリーナ大阪で行われる第15節ヴォレアス北海道戦を「紀の川はっさくマッチデー」として開催することも併せて発表されていた。

今回はそのマッチデーの詳細が発表された。まず、場外特設ブースにてはっさくやはっさく加工品等を特別価格にて販売し、はっさく購入の先着1,000名（両日とも）にサンバーズ×紀の川はっさくのコラボクリアファイルをプレゼントする「サンバーズコラボクリアファイル付はっさく販売会」が行われる。

また、入場ゲートにて紀の川市およびJAわかやま紀の里地域本部のチラシの配布が行われるほか、紀の川市フルーツキャラクターぷるぷる娘の「さくぷる」が両日ともに来場を予定している。

さらに、当日会場内のビジョンで紀の川市の市民クリエイター制作による地元の魅力が詰まったCMの優秀作品が紹介されるとのことで、試合だけでなく様々なイベントも楽しむことができる1日となりそうだ。