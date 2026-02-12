球宴出場3度を誇るベテラン右腕、リアム・ヘンドリックス投手（37）がツインズとマイナー契約を結んだと11日（日本時間12日）、ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏ら複数の米記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

オーストラリア出身のヘンドリックスは2011年にツインズでメジャーデビュー。ブルージェイズ、アスレチックスなどを経て21年にはホワイトソックスでリーグ最多38セーブを記録した。

ホ軍在籍時の23年にがんの一種である非ホジキンリンパ腫と診断され、ステージ4だったことをインスタグラムで公表。母国・オーストラリア代表として3月のWBC出場が期待されていたが、それもかなわなかった。

治療、リハビリを経て同年5月にメジャー復帰し、カムバック賞に輝いた。その後、トミー・ジョン手術も乗り越え、昨年はレッドソックスで2年ぶりにメジャー登板を果たし、14試合で0勝2敗、防御率6・59だった。

MLB通算は490試合で33勝36敗116セーブ、防御率3・88。

3月に開催される第6回WBCはオーストラリア代表で出場する。