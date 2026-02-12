大谷翔平しか知らない…WBC“にわか女子”向けガイド本が発売へ、「推し活」的な内容公開 他国“イケメン選手”や“神ケミ”など
主婦と生活社は、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に向けて、“にわか女子”向け書籍『世界一やさしい 2026WBC ビギナーズガイド』を、3月3日に発売する。
3月5日に開幕するWBCは、大谷翔平らが参戦し、前回大会以上の盛り上がりが予想される。一方で「プロ野球はあまり見ないけど、WBCは一緒に盛り上がりたい」「盛り上がりたいけど、ルールがわからない」「大谷選手のことは知っているけれど、ほかの選手のことはよく知らない」という人も多い。
同書は、ルールを知らない「野球偏差値ゼロ」でも、大谷翔平だけしか顔と名前が一致しない“にわかファン”でも、WBCを絶対に楽しむことができる、これまでになかったミーハー層向けムック本となる。
日本代表選手だけでなく、他国の“イケメン選手”の紹介や、パブリックビューイング会場紹介など、「予習・並走型ガイド」として、玄人向けガイドとは一線を画す。
さらに、「推し活」文脈でWBCを深掘りする。イケメン評論家による各国イケメン選手の解説や、SNSで話題の選手同士の“神ケミ（人物相関図）”、グッズ情報など、ライフスタイル・エンタメ文脈の情報を網羅。専門用語はイラストで図解し、ルールを知らない層でも即座に観戦の輪に入れる内容となる。
■主な内容（予定）
・イチから分かるルール、野球用語、WBCの仕組み解説
・日本代表選手紹介（ニックネーム、既婚or未婚、年俸、プライベートのデータ付き）
・選手同士のケミがわかる「侍ジャパン相関図」
・イケメン評論家が推す「各国代表のイケメン選手たち」
・観戦を楽しむ5つのポイント
・誰かに話したくなるWBCトリビア
・選手を支える妻たち
・全国のパブリックビューイングスポット紹介
・試合会場（東京ドーム＆ローンデポパーク）はこんなところ
・多種多様な応援グッズ
など
書名：『世界一やさしい 2026WBC ビギナーズガイド』
発売日：2026年3月3日（火）
定価：1100円（本体1000円＋税）
体裁：B5判、56ページ
発行：株式会社主婦と生活社
