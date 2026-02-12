“可愛すぎる”卓球女子が22歳に！ 「私らしく挑戦を続けていきたい」祝福殺到
卓球選手でタレントの菊池日菜が11日にインスタグラム。22歳の誕生日を迎えたことを報告すると、ファンから祝福の声が相次いだ。
【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子22歳、初々しい“卓球と出会う前”の姿
11日に22歳の誕生日を迎えた菊池は投稿の中で「22歳は私にとって憧れでもあり、ここまであっという間だったなと、時間の経つ早さを感じています」とコメント。続けて「改めて振り返ると、何気なく過ごしてきた毎日や、当たり前だと思っていた日常は、決して当たり前ではなく、たくさんの人の支えの上に成り立っていたのだと強く感じます」とつづり「学生として過ごす時間も残りわずかとなりましたがたくさんの思い出に感謝しながら、新たなステージでも私らしく挑戦を続けていきたいと思います！」と決意を新たにした。
投稿には、彼女が“卓球と出会う前の頃”の写真も多数公開されていて、ファンからは祝福の声にまじって「小さい時から可愛すぎます」「めちゃくちゃかわいい」などの声も続出している。
■菊池日菜（きくち ひな）
2004年2月11日生まれ。埼玉県出身。中学から卓球を始め、青森県の五所川原商業高校に特待生として入学。東京女子体育大学へ進学し、関東学生リーグ2部に所属する。一方で2024年3月には芸能プロダクション「seju」に所属し、タレント活動をスタートさせた。
引用：「菊池日菜」インスタグラム（＠hina_ii211）
【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子22歳、初々しい“卓球と出会う前”の姿
11日に22歳の誕生日を迎えた菊池は投稿の中で「22歳は私にとって憧れでもあり、ここまであっという間だったなと、時間の経つ早さを感じています」とコメント。続けて「改めて振り返ると、何気なく過ごしてきた毎日や、当たり前だと思っていた日常は、決して当たり前ではなく、たくさんの人の支えの上に成り立っていたのだと強く感じます」とつづり「学生として過ごす時間も残りわずかとなりましたがたくさんの思い出に感謝しながら、新たなステージでも私らしく挑戦を続けていきたいと思います！」と決意を新たにした。
■菊池日菜（きくち ひな）
2004年2月11日生まれ。埼玉県出身。中学から卓球を始め、青森県の五所川原商業高校に特待生として入学。東京女子体育大学へ進学し、関東学生リーグ2部に所属する。一方で2024年3月には芸能プロダクション「seju」に所属し、タレント活動をスタートさせた。
引用：「菊池日菜」インスタグラム（＠hina_ii211）