スピードスケート男子1000メートル決勝でトラブル

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子1000メートル決勝が11日に行われた。優勝候補の一角だった2025年世界選手権金メダリストのユップ・ベンネマルス（オランダ）は、廉子文（中国）に進路を妨害され、5位になるというトラブルが発生。海外解説者は、無事にゴールしていれば「間違いなくベンネマルスの五輪記録になっていた」と嘆きの声をあげている。

事件が起きたのは、ラスト1周となったバックストレートでのこと。好走を見せていたベンネマルスだったが、レーンを入れ替わる際に廉子文の左足と接触して失速。ゴール直後には、怒りの表情で声を荒げていた。結局、廉は早すぎるタイミングでレーンの移動を行ったと判断されて失格となり、ベンネマルスは1人で再レースを行ったが、タイムを伸ばすことはできなかった。

英スポーツメディア「スポーツバイブル」は「ユップ・ベンネマルス、五輪記録の可能性を妨害され激怒」という見出しで記事を掲載。その中で「TNTスポーツの解説者カールトン・カービーはこれを『惨事』と評した」と、解説者の声を伝えている。

記事の中でカービー氏は「彼にとってはまさに悪夢だ。なんとも気の毒だ」とベンネマルスに同情。続けて「本人は（記録に）到達できると思っていたはずだ。間違いなくベンネマルスの五輪記録になっていただろうし、彼自身もそれを分かっていたと思う」と、それまで好走していた世界王者の失速を嘆いている。

カービー氏は「なんというドラマだ。彼はいま廉に向けて怒りをぶつけている。これも競技の一部で、受け入れて生きていかなければならないが、これほど苦い経験はない。なんということだ。本当に悪夢だ」と、最後まで同情の声をあげていた。



