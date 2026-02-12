柏木由紀子78歳、「ずっと気になっていた」一目ぼれニューアイテムを披露し反響
女優の柏木由紀子が12日にインスタグラムを更新。お気に入りのアクセサリーを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】柏木由紀子、上品な雰囲気のオフショット
柏木が投稿したのは自身のオフショット。写真には、黒のニットワンピースを着てジュエリーブランド「NOAARK（ノアーク）」のネックレスとバングルを身に付けた彼女の姿が収められている。投稿の中で柏木はNOAARKのアイテムについて「日本発のハンドメイドアクセサリーブランでシルバー950を作っているので艶が美しいんですよね そして軽い！」と絶賛。「これから活躍してくれそうです♪」とコメントしている。
この投稿にファンからは「アクセサリーもとてもお似合い」「素敵ですね」「由紀子さん美しい」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
【写真】柏木由紀子、上品な雰囲気のオフショット
柏木が投稿したのは自身のオフショット。写真には、黒のニットワンピースを着てジュエリーブランド「NOAARK（ノアーク）」のネックレスとバングルを身に付けた彼女の姿が収められている。投稿の中で柏木はNOAARKのアイテムについて「日本発のハンドメイドアクセサリーブランでシルバー950を作っているので艶が美しいんですよね そして軽い！」と絶賛。「これから活躍してくれそうです♪」とコメントしている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）