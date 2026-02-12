てんちむ、別れ話で「手切れ金払え」高額請求にビックリ
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#6が10日放送された。#6では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第4弾を放送した。
【写真】てんちむ、タイの大自然満喫 水着姿で“翼タトゥー”がチラリ
スタジオには、YouTuber・てんちむと、元タレントでクリエイターのおかもとまりがゲスト出演。てんちむは壮絶な恋愛エピソードを披露した。MCからの「男性を選ぶ時に大事にしている部分は？」という問いに、「やっぱり中身」と答えたてんちむは、「若い時の話なんですけど...」と切り出すと、「当時付き合っていた彼氏と別れる時に、『別れたいなら、手切れ金払え』って言われた」と衝撃の高額請求を告白。さらに「貯金はあったので本当に渡した」と語り、MC陣を驚がくさせた。
手切れ金として実際に払ったものの、のちに支払った金額に対して「めちゃめちゃ大きい」「取り返したくなった」と我に返ったてんちむは、元恋人に返済を要求。その際、元恋人からは「これからも会ってくれたらいいよ」と言われたものの、最終的には全額完済されたと振り返った。「お金が返されたら、後腐れなく終わりました」と事のてん末を語ったてんちむにMC陣は終始驚きの表情を浮かべていた。YouTuberとして活躍してきたてんちむも「取り返したい」と思い返した高額請求は一体…。
『愛のハイエナ season5』#6はABEMAにて無料配信中。
