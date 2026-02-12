福井梨莉華が、2月9日（月）発売のアイドル誌「BOMB」3月号限定版の表紙＆グラビアに登場した。

ボム3月号限定版の表紙を飾るのは、たわわボディと笑顔で、今年のグラビア界での最重要人物となっている福井梨莉華の最新グラビア。今回も大迫力のボディを披露している。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。

通常版の表紙は日向坂46の正源司陽子

ボム3月号の表紙を飾るのは、16枚目シングル「クリフハンガー」を発売、「7回目のひな誕祭」開催を控えた日向坂46の正源司陽子。ボム初表紙となるグラビアのテーマは、2月14日が19歳の誕生日ということでバレンタイン。まずは白いシャツを着て、ベッド上での朝のシーンからスタート。Tシャツのルームウェアに着替えてはバレンタインの手作りチョコに挑戦、アイデアいっぱいのかわいい仕上がりに大満足。続いてはオレンジのセーターにマフラーを巻いて誰かと待ち合わせ、テンション上がったのか突然のフリスビーも。最後は大人っぽいノースリーブワンピースでしっとりと、きっと特別な一日になったはず。バレンタインと誕生日の思い出、後輩メンバー、昨年の活動振り返り、今年の目標などを語ったロングインタビューにも注目だ。

通常版の裏表紙は日向坂46の上村ひなの

日向坂46の三期生、16枚目シングルのカップリング曲「君と生きる」では、ひなた坂46のセンターを務める上村ひなののソログラビア。ニット帽と手袋を身に着け河川敷で無邪気に振る舞うワンピース姿。真っ赤なニットと黒のショートパンツでは、豆から挽いたコーヒーに初挑戦。インタビューではこれまでの7年間、ひなた坂46、そして同期の三期生についても語っている。

2月27日（金）公開の映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」で声優に挑戦した日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩の特別対談。それぞれのバレンタインの思い出も。

限定版の裏表紙は池本しおり

アイドルグループ「テラテラ」メンバーとしての活動だけでなく、ミニグラの大本命としてグラビアでも活躍中、約2年ぶりとなる最新写真集の発売が3月26日（木）に決定した池本しおり。その写真集からの衝撃カットを、どこよりも早くボムで独占プレビュー。

＜その他のラインナップ＞

●令和のセクシーアイコン、澄田綾乃が再びボムで衝撃のグラビアを披露。暗闇で、バスルームで、ベッドの上で、縦横無尽に究極のセクシーを展開。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。

●3月28日（土）での解散が決まった＃ババババンビの岸みゆが、グループ在籍最後のグラビア登場。小さくてかわいらしい姿と、新天地へと向かう決意のある大人な姿を披露している。

●昨年末に加入したAKB48の21期研究生から、田中沙友莉・牧戸愛茉・森川優の3人がグラビア初挑戦。制服も部屋着もどちらも初々しい、フレッシュな姿は必見だ。また21期研究生5人全員のパーソナル質問も大ボリュームで掲載。

●昨年そろって新メンバーが加入したアップアップガールズ（仮）とアップアップガールズ（2）の姉妹グループが、一堂に会して新メンバーをお披露目。

●そのほか、畠中夢叶、石川満里奈などインタビューも充実。

●よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調。

ボム3月号

特別定価：本体1,418円＋税（税込1,560円）

発売日：2026年2月9日（月）

判型：A4ワイド判

発行所：株式会社ワン・パブリッシング

