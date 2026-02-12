「まるで雪の妖精！」「全部好き」重盛さと美37歳、白銀に降り立つ眼鏡姿に反響
タレントの重盛さと美が11日にインスタグラムを更新。雪景色の中に佇むソロショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】本当に37歳!? 重盛さと美がかわいすぎる
重盛が投稿したのは自身のソロショット。写真には、ニットキャップと眼鏡を身に付けて、ファーがあしらわれたジャケットを着た彼女が、雪景色の中で様々な情報を見せる様子が複数収められている。
彼女の投稿にファンからは「まるで雪の妖精！」「全部好き」「可愛いぃぃ」などの声が集まっている。
■重盛さと美（しげもり さとみ）
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」インスタグラム（＠satomi_shigemori）
