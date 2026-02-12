【五輪】第７日見どころ…モーグル決勝に北京銅の堀島行真が登場　カーリング女子「フォルティウス」は初戦

ミラノ・コルティナ五輪は１２日、第７日目の競技が行われる。

フリースタイルスキー男子モーグル決勝が行われる。前回・北京五輪銅の堀島行真（トヨタ自動車）にメダルの期待がかかる。昨年３月に同じ会場でのＷ杯を制した。予選の１回目でハイスコアでたたき出した。完成度の高いエアとターンの技術を生かして優勝を目指す。初出場の島川拓也（日本仮設）や藤木豪心（イマトク）西沢岳人（リステル）は予選２回目から決勝進出なるか注目だ。

カーリング女子は１次リーグが始まる。吉村紗也香がスキップを務める日本代表フォルティウスは、第１戦でスウェーデン、第２戦でデンマークとそれぞれ対戦。準決勝進出を懸けた総当たり戦で、好スタートを切りたい。前回はロコ・ソラーレが日本代表として銀メダル、前々回は銅を獲得しており、３大会連続のメダルが期待される。

スノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）は決勝を実施。全体２位で予選を通過した初出場の１６歳、清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）や日本選手団の旗手を務めた北京大会の銅メダリスト、冨田せな（宇佐美ＳＣ）などに期待がかかります。

スピードスケート・ショートトラックは女子５００メートルで金井莉佳（日大）、男子１０００メートルで吉永一貴（トヨタ自動車）が準々決勝に登場する。