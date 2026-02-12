【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】男子１０００メートルが行われ、日本短距離エースの森重航（２５）＝オカモトグループ＝は１分９秒８５で２４位に終わった。世界記録保持者のジョーダン・ストルツ（米国）が五輪新記録の１分６秒２８で金メダル。森重は１４日（日本時間１５日）に２２年北京五輪銅メダルの本命種目５００メートルを控える。日本男子２４年ぶりとなる２大会連続メダルの可能性を担当記者が探る。

森重の今大会初戦は下位に沈んだ。北京大会で１６位だった１０００メートルで、２４位に順位を落とした。「求めていた結果は得られなかった」。そう話しながらも、落胆した様子はなかった。あくまでも本命は５００メートル。「会場の雰囲気を味わえたことは良かった」とプラスに捉えた。

スタートを強化した今季。最初の２００メートルを全体５位の１６秒２１で入った。だが、持ち味のカーブ後の加速が発揮できず。「出口にかけて（スピードが）乗らなかったので、理由を考えて修正したい」と即、改善に動いた。

優勝したストルツとは３秒５７の大差。今季Ｗ杯１０００メートル５戦全勝、今大会は４冠の期待がかかる「怪物」の背中は遠かった。５００メートルもストルツを中心に、この日銀メダルのイエニング・デボー（オランダ）、４位のダミアン・ジュレク（ポーランド）がメダル候補となる。

森重は今季Ｗ杯最終戦の５００メートル１レース目でストルツと同走。懸命に追ったあまり転倒し、五輪直前に左膝を痛める事態に。「未知の領域のスピード」と表現するほどストルツは全く速度が落ちない。この日のレースも、最終周のラップは唯一２５秒台をマークした。

ライバルたちの存在は森重の滑りを変えた。ともに戦う中でカーブを回る際に、空間を作り外側を滑ることなどを参考にした。「感覚優先ではなく、技術を試している」と昨年１２月のＷ杯第３戦から大胆な変更に取り組んだ。

負傷した膝は、左右のバランスが日によって崩れると話す。状態が懸念されるが、「大舞台には強い。うまくいけば勝てる」と自信たっぷりだ。２大会連続メダルを目指し、２４年にはチームを作った。練習メニューは全て自分で考えるなど工夫を重ねた。「この４年間やってきたことを出し切って、後悔のないようなレースをできれば」。世界の強豪を超えていく。