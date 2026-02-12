堀北真希の妹・奈々未「我が家の定番」野菜たっぷり鍋披露「豪華」「工夫されてて真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が2月11日、自身の料理用Instagramを更新。おうち鍋を公開し、話題となっている。
【写真】堀北真希の31歳妹「健康的で美味しそう」スライサーで薄く切られた野菜たっぷり鍋
奈々未は「寒い日はしゃぶしゃぶ お野菜もたくさん食べれて簡単でお鍋はやっぱり最高」とつづり、鍋と、肉やカニ、たっぷりの野菜やきのこなど豪華な具材が並んだ食卓を披露。「我が家の定番」だという出汁パックと醤油で作る自家製の鍋つゆを紹介し、「お野菜は大根、にんじん、ごぼうなどをスライサーでうすーくして、きのこたっぷり 白菜も細かくすると、火がすぐ通ってお肉と一緒に食べやすいからよりたくさんお野菜が進む」と、野菜を美味しくたくさん食べるための工夫も明かしている。さらに、「ポン酢とごまで、味変はラー油や七味」と、美味しい食べ方を紹介している。
この投稿に、ファンからは「なんて美味しそうなお鍋」「お野菜の切り方真似したい」「豪華すぎる」「理想のおうちご飯」「寒い日に最高」「健康的で美味しそう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆奈々未「我が家の定番」おうち鍋披露
◆奈々未の投稿に反響
