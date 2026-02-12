2月23日からオーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップに臨む

日本サッカー協会（JFA）は2月12日、オーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップ2026（2月23日〜3月22日）に臨む、なでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー26人を発表した。

ニルス・ニールセン監督が率いる新体制で、アジア王者の称号と通算3度目の大会制覇を目指す。

今回のメンバーには、主将を務めるMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）やDF熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス）、MF宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）ら海外組が中心として名を連ねた。また、昨夏の大会でも活躍したMF藤野あおば（マンチェスター・シティ）やMF浜野まいか（トッテナム・ホットスパー）といった若き才能も順当に選出されている。

国内組からは、GK大熊茜（INAC神戸レオネッサ）やDF高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）らが選ばれたほか、MF成宮唯（INAC神戸レオネッサ）も招集された。アジアカップは、2027年に開催されるFIFA女子ワールドカップの予選も兼ねており、上位進出が必須となる重要な大会だ。

なでしこジャパンは2014年、2018年大会で連覇を達成しており（2022年大会はベスト4）、今大会では王座奪還と通算3度目の優勝を狙う。また、2027年のブラジル女子ワールドカップのアジア最終予選を兼ねており、ベスト4以上で出場権獲得。準々決勝で敗れた4チームがプレーオフに回る。この8チームは2028年ロサンゼルス五輪の最終予選にも進出する。

発表されたメンバーは以下の通り。

【GK】 1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／ENG） 12 平尾知佳（グラナダCF／ESP） 23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

【DF】 4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／ENG） 2 清水梨紗（リバプールFC／ENG） 21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／USA） 13 北川ひかる（エバートン／ENG） 3 南萌華（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン／ENG） 5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース） 16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ） 22 石川璃音（エバートン／ENG） 6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／ENG）

【MF】 24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ） 8 清家貴子（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン／ENG） 14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／ENG） 18 林穂之香（エバートン／ENG） 10 長野風花（リバプールFC／ENG） 7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／ENG） 15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／ENG） 17 浜野まいか（トッテナム・ホットスパー／ENG） 20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／USA） 19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／GER）

【FW】 11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／USA） 25 千葉玲海菜（アイントラハト・フランクフルト／GER） 9 植木理子（ウェストハム・ユナイテッド／ENG） 26 土方麻椰（アストン・ビラ／ENG）（FOOTBALL ZONE編集部）