SUPER EIGHT・大倉忠義の初著書『アイドル経営者』、ビジネス書ジャンル1位【オリコンランキング】
SUPER EIGHT・大倉忠義の初の著書『アイドル経営者』が、週間3.6万部を売り上げ、2月12日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において3位にランクイン。ジャンル別「ビジネス書」では1位を獲得した。
【写真】大倉忠義、経営者ポーズをお願いされ照れ笑い
本作は、アイドルと経営者という2つの視点を持つ大倉が実践する「45のルール」をまとめた1冊。昭和・平成・令和と時代が移り変わる中で、価値観や常識も大きく変化し、コンプライアンスや権利意識がより重視される現代におけるエンターテインメントの在り方や次世代の育成について綴られている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜8日＞
