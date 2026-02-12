高市政権の経済政策への期待などを背景に、日経平均株価が史上最高値を更新し続けている。10日の東京株式市場では、日経平均株価の終値が前日比1286円60銭高の5万7650円54銭となり2日連続で最高値を更新。幅広い銘柄の株価が暴騰し、記録的な株高となり連日ニュースで大きく報じられている。

SNSを見ると、今回の株高を利用して資産を大きく増やした投資家が多く、ますます庶民との格差が生まれる状況となった。そんな中で、SNSに投稿したコメントで好感度を上げた有名人がいる。

タレントのJOYと金メダリストでタレントの水谷隼だ。2人は、株価が暴騰している中でまったくもうかっていないことをSNSで投稿して話題を集めている。

バラエティー番組を中心に活躍するJOYは、数年前から本格的に株式投資を行っていることで有名。株に関する番組への出演もあり、投資家として自身のX（旧Twitter）で多くの投稿を行っている。そんなJOYは、9日の投稿で「僕の保有、この日経爆上げの影響受けず無風です。仲間はいますか？みんなの保有株は爆上がってるんですか？どうなの？ねぇ？一刻も早く教えて」と、保有する銘柄が株高の恩恵を受けなかったことを告白した。

さらに、株式投資が大好きなことで知られる水谷は、今回の株高で大損したことを明かしている。水谷は8日の投稿で「明日大損する未来が見える」とコメント。「日経平均ベア2倍上場投信」を保有していると明かし、866万円を超える含み損を抱えたと報告した。水谷が保有する銘柄は、日経平均株価が上がれば価格が下がり、下がれば価格が上がるもの。連日の暴騰で大きく損をしたことになり、SNSではなぜか大絶賛を浴びている。

ちなみに、水谷は2024年の投資で都内に家が買えるくらいの損失を出し、2025年の投資でも爆損したことで有名だ。今回の投稿で、2人は株で損をしながらも好感度は上げたと週刊誌記者が明かす。

「投資で大もうけしている人はごく一部で、ほとんどの人が株高の恩恵を受けていません。なので、JOYさんや水谷さんのもうかっていないという投稿は、多くの人から共感を呼んでいます。また、水谷さんはギャンブル性の高い投資を行うので投稿がおもしろく、個人投資家から評価を得ています。2人とも投資に関する投稿がネットニュースになることが多いのですが、あまりもうかっていない点が、結果的に好感度アップにつながっているようです」

今後も当面は株高が続きそうだが、JOYと水谷は引き続き「もうかっていない」ままでいることを願う。