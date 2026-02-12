timelesz・菊池風磨の初ソロ写真集、BOOKランキング初の1位獲得【オリコンランキング】
timelesz・菊池風磨による自身初のソロ写真集『菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX【初回限定版】』が、週間4.7万部を売り上げ、2月12日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において自身初の1位を獲得。ジャンル別「写真集」でも自身初の1位を獲得した。
【写真集カット】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨
菊池の30歳という節目を記念して制作された本作は、スペイン・バスク地方で撮影。一緒に旅をしている気分になれるようなカットに加え、30年の歩みを振り返るロングインタビューや年表も掲載されている。
予約限定の「プレミアムBOX【初回限定版】」は、“もう1冊のミニ写真集”や、日めくり仕様でも楽しめる「GOOD MORNING FUMA CARD 31DAYS」、本人直筆メッセージ入りポストカード、本人監修の特別デザインBOXが同梱されている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜8日＞
