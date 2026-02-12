なみだ色の消しごむ・滝口愛奈「鎖骨と肩甲骨がポイントです！」
‘23年に結成した7人組アイドルグループ・なみだ色の消しごむ（通称・なみけし）。‘25年12月、東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）で、グループ史上最大規模となるワンマンライブを成功させた彼女たち。その大きな節目を超えて、新たなメンバーの加入を発表。’26年から８人の新体制として、新たな一歩を踏み出していく。
そんな急成長を見せるなみけしのグラビア担当として、頭角を現し始めてきた滝口愛奈が、週刊SPA!のサブスク「MySPA!」のグラビア企画「美女検索（びじょサーチ）」に初登場。今回のインタビューでは、恥ずかしがり屋の彼女がグラビアの面白さに目覚めたきっかけや自分の体の推しパーツ、結成４年目に向けての意気込みなどを語ってもらった。
――昨年からさまざまな媒体でデジタル写真集が連続リリースされてます。グラビアを本格的に始めたきっかけは？
◆初めてのグラビア撮影では恥ずかしさがあった
滝口愛奈（以下、滝口）：最初にグラビアのお仕事をやらせてもらったあとに、「これで最後になるのは悲しいな。私も新しい分野で頑張れたらグループにもっと貢献できるかもしれない」という思いになって、もっとやらせてほしいです！と伝えさせていただきました。こうやって何度もお仕事をいただけて、本当にありがたいです。
――滝口さんは顔が真っ赤になるぐらいの恥ずかしがり屋だと書かれていたのですが、グラビアの現場は大丈夫だったんですか。
滝口：初めてのグラビア撮影では、ガウンを脱ぐときの恥ずかしさはあったんですけど、撮影の回数を重ねるごとに、「どうやったら体が綺麗に写るかな」ということに頭が切り替わっていきました。なので、気づいたら恥ずかしさも消えていたっていう感じがあります。
――グラビアについてメンバーやファンの方の反応は？
滝口：なみけしのメンバーや他のアイドルさんがデジタル写真集を購入して褒めてくれたり、ファンの方にも「めっちゃよかった！」と喜んでもらえました。私はめちゃくちゃスタイルが良いわけでもないですし、グラビア好きにウケるような体型ではないと思っていたから不安だったんですよ……（苦笑）。なみけしのことを応援してくれる気持ちで手に取ってくれる方も多くて嬉しかったです。
――男性誌なのでお聞きしたいんですけど、グラビア向きの体じゃないと思う理由はどういうところでしょう。
滝口：「グラビアをするなら胸は大きくないといけないな」と思っていたぐらい、わかりやすいスタイルでもないから、グラビアに向いていないのではないかと悩んだこともあって。それをスタッフさんに相談したら、「胸の大きさよりも雰囲気を魅力にしていこう」と言われ、今は自信を持って撮影に臨んでいます。
――自分の体で好きなパーツはあります？
滝口：鎖骨と後ろの背中に羽のように生える肩甲骨が「綺麗に出てる！」って褒められます（笑）
◆舌をペロッと出してるのがお気に入りの一枚
――実際のグラビアでは、１つはお家でまったりというイメージで自然体なグラビア。水着は滝口さんのメンバーカラーの水色です。
滝口：12月に撮影したんですけど、メイクさんから「なんだか顔色悪いよ？」って言われるぐらい寒かったです。この日は早起きして、美顔器で顔をコロコロして準備万全で臨んだんですけど（苦笑）
――その効果は出てる？
滝口：出てるかな（笑）。個人的には舌をペロッと出してるのがお気に入りの一枚。普段は、髪の毛をまとめることがないからレアだと思います。チラ見えの鎖骨もポイントです。
――さきほどは自信がないと仰っていましたけど、胸元も綺麗に写ってます。
滝口：ありがたいです（笑）。現場でみなさんが優しく見守ってくれて、緊張することなくリラックスして撮影できたので、その空気も伝わったら嬉しいです。
