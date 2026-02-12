犬に嫌われているかどうかを判断する方法５選

犬に嫌われているかどうかを知るためには、犬のボディランゲージを読み取ることが重要です。ここでは、犬が嫌いな人にみせる行動や態度を紹介するので、愛犬や顔見知りのわんこの反応と照らし合わせてみてください。

1.目を合わせてくれない

犬は嫌いな人を相手にすると、目を合わせようとしません。正確には、遠くに見えたときは警戒のためにじっと観察し続けますが、相手が近くに来ると、顔を背けて視線を逸らすような態度を見せます。

2.声をかけても反応しない

「〇〇（名前）」と声をかけても聞こえないふりをしたり、こちらをチラッと見るだけで、その後視線を逸らしてしまったり……。このようにそっけない態度を取られることが多い場合は、相手の犬に嫌われている可能性が高いでしょう。

反応してしまうと、その人とコミュニケーションを取らなければならないため、あえて無視して拒絶の姿勢を見せているのです。

3.近づくと距離をとるように逃げる

あなたが犬に近づいたとき、距離をとるように後退りしたり、家具や人の後ろに隠れてしまったりする犬はいませんか。近づくと距離をとるように逃げる行動は、相手に苦手意識を持っているサインです。

「こっちに来ないで」「あなたのこと、怖いの」という意思表示なので、しつこく追いかけたり近づいたりすることは控えてください。

4.触るとストレスサインを見せる

近づいたり触ったりしたときに、以下のようなストレスサインを見せる犬も、あなたに「嫌い」「苦手」という感情を抱いている可能性があります。

あくびをする 自分の鼻をぺろぺろ舐める 突然呼吸が乱れる 床の匂いを嗅ぎ始める

見落としがちなサインですが、以上のサインを見せているときは、そっと離れて、犬の方から近寄ってくるまでは見守ってあげましょう。

5.威嚇する

近づいたときに、わかりやすく唸ったり吠えたり、歯を剥き出されたりと威嚇される場合も、嫌われている可能性が高いでしょう。何度も顔を合わせたことがある犬であれば、何か気に障ることをしてしまったのかもしれません。

犬に避けられやすい人の特徴

下記のような特徴を持つ人に対して、犬は不安を感じたり、苦手意識を抱きやすくなります。

1つ1つの動きが乱雑 突然大きな音を出したり動いたりする しつこく追いかけたり触ったりする 声が低く表情に乏しい 強い人工的な香りを身に纏っている

犬にストレスを与える行動や振る舞いは、繊細な犬たちにとって警戒の対象になりがちです。好かれるためには、上記の行動や振る舞いを意識して改善しましょう。

犬に好かれるためにすべきこと

最後に、犬に好かれるためにすべきことをチェックしていきましょう。

犬の方から近寄ってきてくれるのを待つ いきなり触ろうとはせず、まずは声をかけたり手の匂いを嗅がせる なるべく穏やかな態度を一貫して保つ 静かな動きや声を意識する 犬が「楽しい」「嬉しい」と思うような経験を共有する

犬は、犬側のペースを尊重し、穏やかに落ち着いて接してくれる人を好みます。犬が安心してコミュニケーションをとれるような振る舞いを意識して、犬の様子に配慮しながら寄り添ってあげましょう。

まとめ

犬に嫌われているかも……と不安になった人も、まずは自身の行動を省みて改善し、犬に好かれるような行動や態度を意識してみましょう。少しずつ犬の信頼を回復していけば、いずれ仲良くなることも夢ではありません。