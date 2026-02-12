自重の力を利用した新発想“温熱×刺激”！心地よさがコードレスで手軽に体験可能

冷え・血行不良は、首・肩・腰にコリをもたらすマイナス要素。ケアするためにマッサージや鍼灸院に行きたいけれど、その時間がない。多忙な現代人の多くがきっとそうだ。

そんな人々の強い味方が、自重の力を利用して温熱を深く届けながらも、小さく携行性に優れたマイトレックスの「ONCURE」。火を使わないデジタル温灸機という手軽さと、繰り返し利用できるコスパの良さも見どころ。これさえあればコリの悩みも自宅でサクッと解決できる。

＊ ＊ ＊

■冷えとコリに効く“火を使わない温灸”

マイトレックス

「ONCURE」（6985円）

火を使わずに繰り返し利用できる充電式のデジタル温灸器。温熱と刺激を自重で体の奥に届ける特許技術によって血行を改善してコリをほぐし、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげていく。

＜マイトレックスの方にもお話を伺いました！＞

お灸の心地よさを、コードレスで手軽に体感。温めながらじんわり刺激でき、首・肩・腰など気になる部位をその場でケア。持ち運びやすく、日常のスキマ時間に使える点も好評です。

マイトレックス

PR 担当

滝川紫萌さん

＜GoodsPress編集部が注目したポイントはココ!!＞

「どこでも温灸が楽しめる」4つのポイント

1. “温熱×刺激”の新発想で発明特許を取得済

施療部が昇降可能な､スプリング式加熱ヘッド構造で発明特許を取得済。ONCUREに体を預け、温熱と刺激でコリや痛みを改善。

2. 医療機器認証を取得。温熱効果により血行を促進

医療機器認証の取得は効果・効能が認められている証。筋肉を温めながらほぐしていくことで、冷えや血行不良が原因のコリや痛みが柔らぐ。

3. 手が届かないところまで全身どこでもアプローチ

足裏から肩や背中まで、全身のあらゆる部分のコリに対応するのも魅力。温灸部が直接肌に触れないよう、衣服の上などから使用。

4. 3段階のヒート機能7mmまでの高さ調整

ヒート機能は､38℃、45℃、52℃の3段階。球頭に内蔵したスプリングにより高さの調整も可能で、自分好みの刺激で体をケア。

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P89ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION＞

【関連記事】

◆手が冷える冬場の作業や在宅勤務のお供に3980円の小型卓上ヒーターはぴったり！

◆これが令和時代の歯磨き!? 全自動60秒で歯磨き＆口腔ケアする「g.eN」

◆老け見えしない人たちの秘密は頭髪にアリ。バルクオムのスキャルプブラシなら毎日心地良く頭髪ケアができる