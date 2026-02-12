マンガ配信サービス「サイコミ」内の「サイコミコラム」にて、『都市伝説が殺ってくる』の著者・米田旦人と担当編集、そして芸人・春とヒコーキのぐんぴぃ（通称「バキ童」）の3ショットインタビューが公開された。

【画像】バキ童興奮！？ ぐんぴぃ×米田旦人&担当編集鼎談

米田の「次に出す能力が全然思いつかない……」という悩みが発端となり企画されたという今回の鼎談。「バナー映えする能力とはなにか」をテーマに、ぐんぴぃが「どんなバナーだとつい読んでしまうか」の視点から「こんな能力を出して欲しい」と、トンデモ超能力漫画とも言われる本作ににぴったりの（？）アイデアを挙げていく。

成人向けコンテンツからの着想もあり、“バキ童”らしさ全開のアイデアが続々登場している。中でも「時間停止に抗う犬」はぜひとも登場させて欲しいそう。現在連載中の「関西編」に早速出てくるかも……？

鼎談では、昨年末の卒業報告も話題になったぐんぴぃ「バキ童チャンネル」の今後についてにも話題が及んでいる。無料で読める記事のため、気になる人はチェックしてみよう。

（文=リアルサウンド ブック編集部）