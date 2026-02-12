日本代表主力が４年で３度目移籍か！今季は中心選手として躍動しているのになぜ？「彼を手放す決断はサプライズではない」
フランクフルト、ラツィオに続き、クリスタル・パレスでも鎌田大地はフリーで退団するのか。今季は中心選手として躍動している日本代表主力MFの去就に注目が集まっている。
英衛星放送『Sky Sports』は２月９日、今季でクラブとの契約が満了する鎌田が、夏に新天地を探す見込みと報じた。現時点で延長に関する交渉が行われておらず、退陣が決まっている恩師オリバー・グラスナーとともに、今季終了後にクリスタル・パレスを去るというものだ。
現実となれば、鎌田は４年間で３度目のフリー移籍となる。今シーズンのクリスタル・パレスはヨーロッパカンファレンスリーグでタイトルの可能性を残しているが、手が届かなければ、鎌田にとって２シーズンでのハイライトは昨季のFAカップ優勝になるだろう。
『GiveMeSport』は２月10日、鎌田の退団見込みの報道を受け、「この夏がクリスタル・パレスの新時代のスタートになることは明らかだ。多くの変更が予想されており、クラブがすでにスムーズな移行を確実にするためのプランをたてていることは明白である」と報じた。
「カマダはあまり長くひとつのクラブで続ける傾向にない。イングランドでの出来は実りあるものだったが、FAカップの優勝メンバーだったこと以外に記憶されることはないだろう」
「サラリーを考えれば、彼を手放す決断はサプライズではない。これからクラブはその資金を適切に再投資し、今後のチームが強く、競争的であり続けるようにしなければならない」
もちろん、まずは今シーズンを戦い抜くことが優先だ。ただ、８月で30歳になる鎌田だけに、夏の選択は今後のキャリアにも影響し得る。ワールドカップも控えるなかで、日本代表MFがどのような道を選ぶのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
