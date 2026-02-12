ナイアンティックは、スマートフォン向けゲーム「Pokémon GO」の大型リアルイベント「Pokémon GO Fest 2026：東京」を5月29日～6月1日に開催する。お台場海浜公園など港区・江東区・品川区の3区にまたがる広域を会場とするほか、5月25日からは東京都内全域でゲームを楽しめる。過去最大規模の取り組みとなる。

「Pokémon GO Fest 2026：東京」は、メイン会場として港区のお台場海浜公園、江東区のシンボルプロムナード公園、品川区の潮風公園などを使用する。また、2016年の配信開始から10周年という節目を記念し、島嶼部とメイン会場を除く東京都全域にプレイエリアを拡大。街中でのゲームプレイに特化したイベントを先行して開催する。

メインイベントは5月29日～6月1日の4日間、10時～14時と16時～20時の完全入替制で実施される。一方、街中でゲームプレイは先行して5月25日から開始され、期間中の10時～20時にプレイが可能。メイン会場では特別な装飾やフォトスポットが設置されるほか、トレーナー同士の交流エリアも用意される。

イベントチケットは3月上旬より、公式チケット販売サイトで発売される。メイン会場と街中プレイがセットになった「Pokémon GO Fest 2026：東京」チケットは4000円。1日限定街中プレイのみの「まち探検チケット（1DAY）」は3000円。このほか、早期割引や各種追加オプションも予定されている。

「Pokémon GO Fest 2026」は、東京のほか、アメリカのシカゴとデンマークのコペンハーゲンの世界3都市で開催される。シカゴでは6月5日～7日、コペンハーゲンでは6月12日～14日に実施される。各都市では、普段は出会えない特別なポケモンとの遭遇や、世界中のトレーナーと協力して挑むグローバルチャレンジなどが開催される。