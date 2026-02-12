シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi スマートカメラ C302」を発表、同時に発売した。価格は4380円。Xiaomi Storeや同社Webサイト、Amazon.co.jpなどで購入できる。

解像度は300万画素・2K（2304×1296）で、首振りは水平360度（パン）と垂直107度（チルト）に対応。また、ローカルAIによるホームモニタリング機能を搭載し、泣き声や人物検知、ペットの追跡などができる。

セキュリティ面では、物理レンズカバーを備えるほか、搭載する「MJA1セキュリティチップ」によるデータ暗号化でプライバシーを保護する。

接続はWi-Fi 6に対応。動画のエンコードはH.265に対応し、通信帯域とストレージ容量を最大50％節約できる。保存先はmicroSDカードまたはクラウドストレージに対応する。

Amazon AlexaやGoogleアシスタントによる音声操作ができるほか、搭載するスピーカーで双方向音声通話も可能。

主な仕様 カラー ホワイト 大きさ 78×76×115mm 解像度 2304×1296 動作温度 -10度～40度 Wi-Fi Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz Bluetooth 5.0 ストレージ microSDカード（8GB～256GBをサポート）クラウドストレージ 定格入力 5V／1A 動画コーデック H.265 対応OS Android 8以降・iOS 14.0以降 パッケージ内容 Xiaomi スマートカメラ C302充電ケーブル取扱説明書ネジ・台座（ネジ×2、アンカープラグ×2）保証に関するお知らせ取付テンプレートステッカーグラフィックガイド