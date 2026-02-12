「整然としたプレーを見せた」「７回ものボール奪取を記録」先発復帰のパレス鎌田大地を海外メディアは高評価。一方で指摘したのは…
現地２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスがホームでバーンリーと対戦した。
前節、戦列復帰した鎌田が久しぶりの先発出場を果たしたパレスは、ヨルゲン・ストランド・ラーセンが17分と33分にネットを揺らして２点のリードを奪う。しかしその後、40分、44分、45＋３分と立て続けに３失点。後半に入って68分に鎌田がビッグチャンスを迎えたが決めきれず、結局パレスは２−３の逆転負けを喫した。
試合後、海外スポーツサイト『SPORTS DUNIA』がこの一戦に出場した選手たちを採点。72分までプレーした日本人MFには「6.5点」を与えて次のように評している。
「ボールポゼッション時は整然としたプレーを見せ、２つのチャンスを演出。最終ライン付近での連係も良好だった。オフザボールでは精力的にプレーし、７回ものボール奪取を記録。しかし、ヘディングシュートでビッグチャンスを逃した場面は決めるべきだった。試合が進むにつれて勢いを失い、残り約20分で交代となった。まずまずのパフォーマンスだったが、決定的なインパクトには欠けていた」
パレスは次戦、19日にヨーロッパカンファレンスリーグでズリニスキと相まみえる。鎌田のパフォーマンスに期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
前節、戦列復帰した鎌田が久しぶりの先発出場を果たしたパレスは、ヨルゲン・ストランド・ラーセンが17分と33分にネットを揺らして２点のリードを奪う。しかしその後、40分、44分、45＋３分と立て続けに３失点。後半に入って68分に鎌田がビッグチャンスを迎えたが決めきれず、結局パレスは２−３の逆転負けを喫した。
「ボールポゼッション時は整然としたプレーを見せ、２つのチャンスを演出。最終ライン付近での連係も良好だった。オフザボールでは精力的にプレーし、７回ものボール奪取を記録。しかし、ヘディングシュートでビッグチャンスを逃した場面は決めるべきだった。試合が進むにつれて勢いを失い、残り約20分で交代となった。まずまずのパフォーマンスだったが、決定的なインパクトには欠けていた」
パレスは次戦、19日にヨーロッパカンファレンスリーグでズリニスキと相まみえる。鎌田のパフォーマンスに期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…