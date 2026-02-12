「傾国顔」だと思う30代男性俳優ランキング！ 3位「松坂桃李」を抑えた同率1位は？
どこか影を感じさせるまなざしや、無言でも惹きつけるような色気が魅力の「傾国顔」。特に30代では、その魅力に深みが増しています。
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「傾国顔だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します！
3位にランクインしたのは、松坂桃李さんです。2009年放送のスーパー戦隊シリーズ『侍戦隊シンケンジャー』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。コメディーからシリアス、センセーショナルな役柄まで変幻自在にこなします。
2025年は日曜劇場『御上先生』（TBS系）や映画『雪の花―ともに在りて―』など、話題作の主演を務めました。また、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』の主演にも決定。勝海舟のライバルと言われた幕臣・小栗忠順役を演じます。
回答者からは「端正な顔立ちに加えて、どこか影のある雰囲気を持っており、人を惹きつける魅力が強いと感じます」（20代男性／兵庫県）、「色っぽさがあり、人を惹きつける魅力があると思ったからです」（30代男性／福岡県）、「とても色気のある目だと思う」（40代女性／岐阜県）といったコメントが寄せられています。
同率1位、1人目は中村倫也さんです。『凪のお暇』（2019年／TBS系）の天性の人たらしや『ホリデイラブ』（2018年／テレビ朝日系）のモラハラ夫など、役柄により雰囲気がガラッと変わるカメレオン俳優として定評があります。
20年公開の映画『孤狼の血』では、アウトローな暴力団構成員を演じ、ミステリアスな色気のある演技で新境地を開拓。現在放送中の主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）では、元音楽プロデューサー役を好演しています。
回答コメントでは「タイプの顔ではないがどこか惹かれるところがあるので」（20代女性／福井県）、「ドラマなどでも色んな役をこなし、見た目の印象で見る側を錯覚させるから」（20代男性／千葉県）、「不思議な雰囲気を持ち掴みきれないミステリアスな美しさがあると思うからです」（30代女性／その他）などの声が集まりました。
同率1位、2人目は佐藤健さんです。2026年に俳優デビュー20周年を迎え、3月にファンミーティングとして『佐藤健FANMEETING 2026 [ TAKERU FES -20th Anniversary Special- ]』を開催することが発表されました。
近年では主演を務めた映画『はたらく細胞』（2024年）が、興行収入63億円を突破する大ヒットを記録。また、Netflixのドラマシリーズ『グラスハート』など、動画配信サービス作品にも多数出演しています。
回答者からは「ちょっと何を考えているかわからないミステリアスな目をしていて引き込まれる」（40代女性／北海道）、「映画でセクシーな役を頻繁にしているから」（30代女性／東京都）、「口元が色っぽい」（30代女性／宮城県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
